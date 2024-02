Credit: Michael Schmelling

Come anticipato la settimana scorsa, il prossimo 5 aprile, via Columbia Records, i Vampire Weekend pubblicheranno il loro quinto LP, “Only God Was Above Us“, che arriva a cinque anni di distanza dal suo predecessore, l’ottimo “Father Of The Bride“.

Ispirato alla città di New York, registrato in varie città (Tokyo, Londra, Los Angeles e NYC) “Only God Was Above Us” è co-prodotto da Ezra Koening, voce e leader della band, insieme al collaboratore Ariel Rechtshaid, mixato da Dave Fridmann e masterizzato da Emily Lazar.

Oggi la band indie-rock di NYC ha condiviso anche i primi due estratti dal suo nuovo lavoro, “Capricorn” e “Gen-X Cops”, che potete ascoltare qui sotto.

“Capricorn” e “Gen-X Cops” mostrano due aspetti distinti del nuovo disco: “Capricorn”, scritto da Ezra Koenig e prodotto da Ariel Rechtstaid e Koenig, inizia con una dolce melodia fino ad arrivare a un ritornello caratterizzato da chitarre distorte e batteria, “Gen-X Cops”, co-scritto da Koenig e Chris Tomson e prodotto da Rechtstaid, Koenig e Tomson, parte con una velocissima chitarra e prosegue con un beat vivace fino ad arrivare al ritornello che si chiude con la frase “Each generation makes its own apology“.