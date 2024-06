Credit: press

Nuovo singolo per i Brigitte Calls Me Baby e annuncio dell’album di debutto “The Future Is Our Way Out”: finalmente ci siamo il 2 Agosto uscirà il primo lavoro di una band di cui mi sono innamorato a prima vista e che ho già praticamente consumato.

La loro “The Future is Our Way Out” a distanza di mesi continua a riempire i miei ascolti con quello strano effetto che fa, come fosse un brano degli Smiths o dei Gene che attraversa dubbi esistenziali e visioni nichiliste infiammate dalla voce da crooner del fascinoso eroe romantico Wes Leavins che ti fa alzare in piedi e applaudire. Non potevo non metterlo ancora, eccolo in tutto il suo splendore.

“We Were Never Alive” è il singolo che fa da apripista all’album che si intitolerà proprio “The Future Is Our Way Out” (non poteva essere altrimenti) grazie al quale siamo sicuri verremo deliziati dal loro sound che loro dicono essere ispirato dai grandi degli anni ’50 ( Elvis Presley, Roy Orbison e Frank Sinatra) ma che ad ascoltarli bene sembra uscire da un qualche locale di Manchester.

La band originaria di Chicago è composta dal carismatico cantante Wes Leavins, dai chitarristi Jack Fluegel e Trevor Lynch dal bassista Devin Wessels e dal batterista Jeremy Benshish e sembrano proprio avere tutte le carte in regola per crearsi un ampio seguito.

Questo “We Were Never Alive” è un altro punto a loro favore, tra chitarre scintillanti, la voce sempre a fuoco di Wes e una sezione ritmica nel quale il bassista si avventura sapientemente nel mondo di Andy Rourke con un giro di basso che lo cita come fossimo nel bel mezzo di “Barbarism Begins at Home”, delizia.

Ecco la tracklist del loro album in uscita il 2 Agosto che contiene alcuni brani già presenti nel loro Ep “This House Is Made of Corners”:

1. The Future is Our Way Out

2. Pink Palace

3. Eddie My Love

4. Fine Dining

5. I Wanna Die In The Suburbs

6. Too Easy

7. Palm of Your Hand

8. Impressively Average

9. We Were Never Alive

10. You Are Only Made Of Dreams

11. Always Be Fine

Finalmente eccoli i nuovi eroi romantici pronti a conquistare i nostri vecchi cuori.

Listen & Follow

Pamphlets: Bandcamp