MOBY RACCONTA DI QUANDO APHEX TWIN LO CHIAMAVA ‘BUFFONE’

Intervenuto al podcast Rave Curious pubblicato dal sito Thump Moby ha raccontato un anedotto poco simpatico che lo lega ad Aphex Twin.

Il produttore americano, dichiaratosi fan della pima ora di Richard D. James, nei primi anni ’90 si unì ad un tour che vedeva come principali headliner Aphex Twin, Orbital e Vapourspace.

Proprio in quei giorni però Aphex Twin dichiarò ad un giornlista di non capire perchè Moby fosse stato ingaggiato per quei concerti appellandolo in seguito come ‘buffone’.

Per me fu imbarazzante… aggiunge Moby

ho avuto difficoltà a continuare ad apprezzare la sua musica dopo questa uscita…

Rolling Stone andando a scavare nella biografia pubblicata da Moby lo scorso giugno ha riportato alla luce passaggi che in parte anticipavano queste rivelazioni. Ecco l’estratto saliente:

Volevo che mi piacesse Aphex Twin. Ma lui raramente parla con qualcuno e in un’intervista mi criticò per il fatto che suonavo la chitarra durante i miei live.