BRUCE SPRINGSTEEN: SECRET SHOW ALLA CASA BIANCA PER LO STAFF DI OBAMA

Come raccontato da alcuni presenti Bruce Springsteen ha suonato un secret-show alla Casa Bianca la scorsa settimana.

Il concerto interamente acustico è stato realizzato di fronte a circa 250 persone, tutti membri dello staff di Barack Obama, con lo stesso presidente uscente e moglie presenti in sala.

Questa la setlist della serata così come svelata da NME:

‘Working On The Highway’

‘Growin’ Up’

‘My Hometown’

‘My Father’s House’

‘The Wish’

‘Thunder Road’

‘The Promised Land’

‘Born In The U.S.A.’

‘Devils & Dust’

‘Tougher Than The Rest’

‘If I Should Fall Behind’

‘The Ghost Of Tom Joad’

‘Long Walk Home’

‘Dancing In The Dark’

‘Land Of Hope And Dreams’

Chissà quando e se emergeranno online i video di questo serata decisamente speciale.