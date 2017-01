Debutta Excelsior progetto dietro il quale si nasconde la cantante danese Anja T. Lahrmann.

Sonorità molto vicine ai Brodcast, soprattutto per il cantato della Lahrmann che inevitabilmente riporta alla memoria la compianta Trisha Keenan, Julia Holter e Burning Hearts per Excelsior che presenta oggi il primo singolo “Martha Graham” su Antiphonic Records. In arrivo un primo EP.

Video diretto da Leonard Kjærulff e Oliver Nehammer: