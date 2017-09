Sad Palace sono un quartetto originario della South Coast, e suonano tremendamente come una versione più sperimentale di Amber Run e dei londinesi ISLAND . ‘Frostbeat’, il loro nuovissimo singolo uscito sotto Kissability, é un concentrato di atmosfere vagamente jazz, con ritmiche in levare e un simposio di riff di chitarre e Hammond.

É uno di quei pezzi da ascoltare ad occhi chiusi, in repeat. Help yourself.