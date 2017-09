ST VINCENT ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “MASSEDUCTION”. ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “LOS ANGELESS”.

St. Vincent – aka Annie Clark – annuncia il suo nuovo album “Masseduction”, in uscita il 13 ottobre su Loma Vista Recordings.

Ascolta il secondo estratto “Los Angeless”, già svelato live in un concerto a Tokyo alcune settimane fa:

“Los Angeless” segue di alcuni giorni “New York” il primo singolo estratto dal nuovo lavoro.

St. Vincent risponderà ad alcune domande sul nuovo “Masseduction” durante la conferenza stampa che comincia alle 9AM EST/3PM ITA in diretta su Facebook Live.

Gli ospiti speciali di “Masseduction” sono Thomass Bartlett al piano, Kamasi Washington al saxofono, Jenny Lewis alla voce e Sounwave ha prodotto i beat.

Greg Leisz e Rich Hinman hanno aggiunto i pedal steel e Tuck&Patti Andress hanno contribuito alle chitarre e alle voci su alcune tracce.

“Masseduction” tracklist:

1. Hang On Me

2. Pills

3. Masseduction

4. Sugarboy

5. Los Ageless

6. Happy Birthday, Johnny

7. Savior

8. New York

9. Fear The Future

10. Young Lover

11. Dancing with a Ghost

12. Slow Disco

13. Smoking Section