ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO DI BECK “UP ALL NIGHT”

Ci ha fatto penare non poco Beck prima di darci tutte le necessarie informazioni sul suo nuovo album atteso per il mese prossimo, ma ora la macchina è pienamente oliata e in movimento.

La nuova indicazione su quanto andremo a sentire nell’album “Colors” viene dal nuovo video del singolo “Up All Night”, brano che in una precedente versione appariva anche sulla colonna sonora del gioco ‘FIFA 17′, ma che il 13 ottobre, nel tredicesimo album dell’artista americano, apparirà in una nuova veste.

Ecco la tracklist completa dell’album:

1. Colors

2. Seventh Heaven

3. I’m So Free

4. Dear Life

5. No Distraction

6. Dreams

7. Wow

8. Up All Night

9. Square One

10. Fix Me