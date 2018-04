DICAPRIO PARLA DEL NUOVO FILM CHE LO VEDRà DIRETTO DA QUENTIN TARANTINO

Ci mettono già tranquilli le parole di Leonardo DiCaprio, pronunciate al CinemaCon di Las Vegas, in merito al nuovo film “Once Upon a Time in Hollywood” che lo vedrà diretto da Quentin Tarantino, previsto per l’uscita nelle sale nell’estate del 2019: “Per me è difficile parlare di un film che deve essere ancora girato, ma Quentin ha già in mente ogni singolo fotogramma. Ho letto la sua sceneggiatura e penso sia fra le più incredibili che siano state mai scritte. Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con Brad Pitt. Faremo del nostro meglio per rendere questo film grandioso“. Da parte sua nemmeno Quentin si è risparmiato: “the closest to Pulp Fiction that I have done” e questo non può che farci venire i brividi di piacere!

DiCaprio si trovava alla convention proprio con il regista del film, che sarà ambientato nel 1969 e si concentrerà sull’industria cinematografica del periodo con, sullo sfondo, le tragiche vicende della Famiglia Manson e i suoi delitti. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt (coppia che Tarantino non ha definito a paragonare allo storico duo formato da Paul Newman e Robert Redford), Margot Robbie sono già certi, mentre si tratta anche per Tom Cruise e Samuel L. Jackson. Benchè non sia ancora stata girata nemmeno una scena, il film ha già una data di uscita ovvero il 9 agosto 2019, proprio in concomitanza con l’anniversario della morte dell’attrice Sharon Tate.

L’attesa è già alle stelle!