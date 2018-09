QUARTO ALBUM PER STEVE MASON A GENNAIO 2019. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “STARS AROUND MY HEART”

Steve Mason, già frontman e membro fondatore della Beta Band, ritornerà il prossimo 18 gennaio con il suo quarto album solista, “About The Light”, che arriva a distanza di tre anni dal precedente, “Meet The Humans” e sarà pubblicato dalla Domino Recording Company.

Registrato lo scorso anno tra Londra e Brighton insieme al notissimo produttore Stephen Street (The Smiths, The Cranberries, Blur), questo nuovo LP ha visto il musicista scozzese coinvolgere per la prima volta anche la sua live-band nell’intero processo creativo.

“Volevo catturare l’energia che produciamo durante i nostri live-show, così questa volta io e la band abbiamo lavorato insieme su un certo numero di canzoni lo scorso anno”, ha spiegato Mason nella press-release.

Il primo singolo si chiama “Stars Around My Heart” e qui sotto potete vedere il video, diretto da Brother Willis (Parquet Courts, King Krule).

“About The Light” Tracklist:

1. America Is Your Boyfriend

2. Rocket

3. No Clue

4. About The Light

5. Fox On The Rooftop

6. Stars Around My Heart

7. Spanish Brigade

8. Don’t Know Where

9. Walking Away From Love

10. The End