UNA COMPILATION CHE OMAGGIA GLI SMASHING PUMPKINS REALIZZATA DA A BLOG THAT CELEBRATES ITSELF

Il sito brasiliano The Blog That Celebrates Itself ha pubblicato oggi una compilation omaggio agli Smashing Pumpkins, chiamata “Destination Unknown”: trentuno canzoni della band di Billy Corgan reinterpretate da altrettanti artisti di tutto il mondo (tra cui anche i nostri Submeet, Novanta e Claudio Cataldi).

Realizzata per l’amore e il rispetto verso il gruppo statunitense, questa compilation si puo’ trovare sul Bandcamp del blog di Sao Paulo, dove è acquistabile con la formula “Name Your Price”.

Destination Unknown, A Homage To The Smashing Pumpkins by TBTCI

“Destination Unknown” Tracklist:

1. Loveblind -Saturnine

2. Vlimmer – 1979

3. Waveless – Waveless – Stand Inside Your Love

4. FRVR – Cherub Rock

5. Robsongs – Rhinoceros

6. Season Of Strangers – Disarm

7. Tonemirror – Tonight Tonight

8. Cherry Heaven – Rocket

9. Sicayda – Bury Me

10. Submeet – Bullet With Butterfly Wings

11. June Dreaming – Mayonaise

12. Otoño – Bodies

13. Dead Woods And Cities On Fire – Drown

14. Postcode – The Aeroplane Flies High (Turns Left, Looks Right)

15. Novanta – Shame

16. Voices From Deep Below – Daydream

17. Car Crash Sisters – Tear

18. Leisure Walks – Whir

19. Claudio Cataldi – Cupid De Locke

20. Beatastic – Appels + Oranjes

21. Primitive Heart – Blew Away

22. Fir Cone Children – The Everlasting Gaze

23. Diluvia – Bodies

24. Adelaida – Ava Adore

25. Daniel Belleza & Rafael Castro – Blank

26. Seventeen Years – Quiet

27. Nanaki – In The Arms Of Sleep

28. Sinking – Try Try Try

29. V.Diasz – Today

30. Xeresa- Set The Ray To Jerry

31. Telyscopes – Drown