“SERFS UP!” E’ IL NUOVO DISCO DEI FAT WHITE FAMILY. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “FEET”.

“Serfs Up!” è il terzo album dei Fat White Family e il primo in uscita su etichetta Domino il prossimo 19 Aprile 2019.

Primo estratto è “Feet”:

Dopo aver pubblicato nel gennaio 2016 il loro secondo album, “Songs For Our Mothers” (leggi la recensione), Lias e Nathan Saoudi si sono trasferiti a Sheffield e hanno iniziato a scrivere l’album. Registrato nei loro Champzone studios nell’area Attercliffe della città, “Serfs Up!” è stato completato nel tardo autunno 2018 con l’aiuto del collaboratore di lunga data Liam D. May e presenta una partecipazione di Baxter Dury su “Tastes Good With The Money”.

“Serfs Up!” sarà disponibile in CD, vinile, vinile esclusivo su Dom Mart (12” heavyweight transparent red vinyl with fold out poster) e digitale.

La track list dell’album:

1. Feet

2. I Believe In Something Better

3. Vagina Dentata

4. Kim’s Sunsets

5. Fringe Runner

6. Oh Sebastian

7. Tastes Good With The Money

8. Rock Fishes

9. When I Leave

10. Bobby’s Boyfriend