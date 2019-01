ASCOLTA “KNIVES AND WOUNDS”, IL NUOVO SINGOLO DEI LAGS

“Knives and Wounds” è il nuovo singolo e video dei Lags che anticipa il nuovo album di inediti “Soon” in uscita il 29 marzo per To Lose La Track/Fuzzy Cluster Records e Casu Marsu Records.

“Knives and Wounds”, dicono i Lags, “è il brano che apre il nostro nuovo lavoro, ed è il primo che abbiamo scritto tra le tracce contenute nel nuovo album. È una canzone scritta in collaborazione con il nostro ex cantante (Luca de Santis alias SUVARI) ed affronta due temi molto importanti di questo disco: la malattia e la ricerca di una guarigione; la difficoltà di essere sabotati dal nostro stesso corpo e di non riuscire ad abbattere i “muri” che abbiamo costruito dentro di noi come strumento di autodifesa, verso gli altri e verso noi stessi. La storia del videoclip è liberamente ispirata ai concetti espressi nel brano, è stata scritta dallo stesso regista (Stefano Pedretti) e racconta proprio questa idea: la difficoltà di affrontare le proprie paure laddove noi stessi ne siamo i principali fautori.”

Sono passati più di tre anni da quando i Lags, quartetto post-hardcore da Roma, hanno pubblicato il loro esordio, “Pilot” album positivamente accolto dalla critica di settore, ma segreto ben custodito per i più. Da quel loro debutto targato To Lose La Track – una garanzia in ambito hardcore, i Lags hanno suonato oltre 80 date in tutta lo Stivale con artisti del calibro di Beach Slang, Delta Sleep, Screeching Weasel e Raein, oltre a esibirsi in numerosi festival nazionali e internazionali, conquistando nuovi fan concerto dopo concerto. Ora, il 29 marzo, sarà finalmente pubblicato il loro attesissimo secondo album, Soon: uscirà sempre per i tipi di To Lose La Track, questa volta al lavoro insieme con l’italiana Fuzzy Cluster Records e la britannica Casu Marzu, che si occuperà di far sbarcare l’album nel Regno Unito e in tutto il resto del mondo. Per quanto riguarda le tematiche, il nuovo album parla di arrivi e partenze, perdite e conquiste, malattie e guarigioni. Pieno di testi profondamente onesti, “Soon” è un disco catartico con momenti di sorprendente conforto. Parlando del disco, il frontman Antonio Canestri dice: “Presto – soon – è una parola legata indissolubilmente al presente. Suggerisce immediatezza, ma anche attesa e incertezza di arrivare sani e salvi verso qualcosa che può essere estremamente bello o estremamente doloroso.”

Soon uscirà in CD, audiocassetta e su tutte le piattaforme digitali. Dopo la pubblicazione, i Lags torneranno in tournée per portare dal vivo l’energia delle nuove composizioni e dirigersi oltreoceano per suonare le loro prime date nel Regno Unito.