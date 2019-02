GUARDA IL VIDEO DI “INTO THIS”, IL NUOVO SINGOLO DAL TERZO LP DEI MARTHA

Il terzo album dei Martha, “Love Keeps Kicking”, vedrà la luce il prossimo 5 aprile via Big Scary Monsters a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Blisters In The Pit Of My Heart”.

“Love Keeps Kicking” puo’ essere considerato come un breakup-album, in cui la band inglese sa analizzare le emozioni e i momenti con la poesia e con l’arguto spirito lirico già presente nel loro catalogo.

Ieri è arrivato un terzo estratto dal questo nuovo LP: il brano si chiama “Into This” e qui sotto potete vedere il relativo video, creato dalla band inglese utilizzando i filmati trovati in una vecchia telecamera comprata a una vendita in macchina.