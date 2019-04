ASCOLTA “ALL OF OUR YESTERDAYS” UN NUOVO BRANO DI MAC DEMARCO

Mac DeMarco ci fa ascoltare un secondo estratto (il primo era stato alcune settima fa “Nobody”) da “Here Comes The Cowboy” quinto album in uscita il prossimo 10 maggio sull’etichetta di proprietà dell’artista, la Mac’s Record Label.

DeMarco presenta il pezzo con questo comunicato:

Ciao, io sono Mac.

Questo è il mio nuovo brano “All Of Our Yesterdays”. Fra tutti quelli del nuovo disco, questo è il primo che ho scritto. Molte delle canzoni sono state scritte a novembre, prima che partissimo per il tour europeo, ma questa risale probabilmente a sette o otto mesi prima. Dopo aver scritto una strofa, l’ho messo da parte per un po’ e l’ho finito mentre scrivevo il resto dell’album. Il titolo “All Of Our Yesterdays” viene dall’opera Macbeth. E credo anche che ci sia un episodio di Star Trek del 1969 con lo stesso titolo, molto figo. Avevo appena visto un documentario sugli Oasis prima di scrivere questa canzone e volevo dar vita a un’incredibile hit rock ‘n’ roll con il mio rinnovato amore per la band. So bene di non essermi minimamente avvicinato a questo, però sono felice del brano che ne è venuto fuori ahahahahahahah

Spero ti piaccia, buona giornata.

A presto.

Ascolta “All of Our Yesterdays”:

“Here Comes The Cowboy” è stato scritto, registrato e mixato ai Jizz Jazz Studios di Mac a Los Angeles, durante le prime due (stranamente piovosissime) settimane di gennaio 2019. L’artista ha suonato quasi tutti gli strumenti sul disco, tranne la tastiera che in alcune tracce è stata affidata ad Alec Meen, caro amico e tastierista che accompagna sempre Mac in tour. È stato poi il fonico Joe Santarpia ad aiutare l’artista a dare forma al disco, unendosi a lui nella fase del mixaggio. Il titolo deriva dal valore affettivo che Mac attribuisce al termine cowboy: lo uso spesso per descrivere le persone che fanno parte della mia vita, racconta il cantautore. Nel luogo in cui sono cresciuto, ci sono un sacco di persone che indossano davvero i cappelli da cowboy e fanno cose da cowboy, ma non sono loro quelle a cui mi riferisco.

Il simpatico musicista canadese di origini italiane suonerà al Circolo Magnolia di Segrate (MI) lunedì 8.