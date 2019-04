NEIL YOUNG PUBBLICA UN LIVE ALBUM REGISTRATO NEL 1973

Nuovo prezioso recupero dai suoi sterminati archivi per Neil Young.

Il cantautore canadese ha annunciato la pubblicazione di “Tuscaloosa” live album registrato il 5 febbraio 1973 durante un concerto alla University of Alabama.

La setlist di Young, accompagnato per l’occasione dai Stray Gators, pesca a piene mani da “Harvest”, “Time Fades Away” ed altri grandi classici.

Qui ascolti l’ultima traccia “Don’t Be Denied”:

Questa la tracklist del disco che uscirà il 7 giugno:

01 Here We Are in the Years

02 After the Gold Rush

03 Out on the Weekend

04 Harvest

05 Old Man

06 Heart of Gold

07 Time Fades Away

08 Lookout Joe

09 New Mama

10 Alabama

11 Don’t Be Denied