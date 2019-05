BRUCE SPRINGSTEEN HA SCRITTO UN DISCO PER LA E STREET BAND. PREVISTO ANCHE UN TOUR INSIEME.

“Western Stars” è il titolo del nuovo disco di Bruce Springsteen, anticipato dal singolo “Hello Sunshine”, ed uscirà il prossimo 14 giugno.

A quanto però questo non sarà l’unico materiale inedito del Boss che ascolteremo a breve.

Alcune sere fa infatti, invitato insieme a Martin Scorsese ad un evento promozionale organizzato da Netflix a Los Angeles, Springsteen ha svelato un nuovo entusiasmante progetto: un nuovo disco composto per la E Street Band.

Secondo fonti del sito Variety l’artista avrebbe dichiarato nel corso della serata:

Per sette anni non ho scritto nulla per la E Street band. Non avrei potuto. Mi sono detto ‘Beh ovviamente non sarai più in grado di farlo Bruce…’ E’ magico ogni volta che lo fai, mi capisci? Un trucco che non puoi spiegare, non può essere duplicato in modo consapevole. Deve venire come una ispirazione.

e ancora:

Poi un mese fa ho scritto quasi un disco di material valido per la band. So esattamente da dove viene ma al tempo stesso è come se fosse venuto dal nulla. Ed è stato grande. Ho avuto circa due settimane di piccole visite, è stato simpatico…ti rende felice…arrivi a dire ‘Non sono fottuto giusto? Ci sarà un tour.

L’ultimo disco accreditato a Springsteen e la E Street Band risale al 2009 “Working on a Dream” mentre in “Wrecking Ball”, ultimo disco ‘solista’ del Boss, sono accreditati alcuni musicisti della band in selezionate tracce.