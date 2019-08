ASCOLTA “HIGH ALICE” NUOVO SINGOLO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM DI JENNY HVAL

“High Alice” è il nuovo singolo estratto dall’atteso ritorno di Jenny Hval.

“The Practice Of Love”, dal quale abbiamo ascoltato già “Ashes to Ashes”, uscirà il 13 settembre per Sacred Bones.

Ascolta “High Alice”:

“The Practice of Love” è un album sovversivo nella sua gentilezza, differente dal resto della discografia di Jenny Hval, ma sempre riconoscibile all’interno della discografia dell’artista. L’album nasce dall’urgenza di comunicare attraverso un linguaggio differente dal solito per esprimere i propri sentimenti, le canzoni di “The Practice of Love” arrivano da un dialogo tra più personaggi. Gli amici e collaboratori Vivian Wang, Laura Jean Englert e Felicia Atkinson sono presenti nel disco, contribuendo con le loro voci e conversazioni registrate.

Il mio ultimo disco parlava di una una teenager arrabbiata con il mondo, furiosa verso le gerarchie. Questo album riscopre la voce di quella teenager 20 anni dopo. Non così arrabbiata, ma ancora lontana dal mainstream e alla ricerca di un posto all’interno della società. “The Practice of Love” parla attraverso varie voci e racconta simultaneamente storie su di me e altre persone. Volevo sviluppare questo nuovo stile con più voci e livelli narrativi all’interno di belle canzoni pop dal mood positivo… ha dichiarato la Hval

New album The Practice of Love will be out September 13th! Single is out today. It’s called Ashes To Ashes and is not a cover. I have a lot of things to share with you about this record, but for now, I leave you with this. Love and link 🐉: https://t.co/Kz6JEIW21Z pic.twitter.com/nmgK0cWxom — Jenny Hval (@jennyhval) July 10, 2019

“The Practice of Love” tracklist

1 Lions (3:58)

2 High Alice (4:46)

3 Accident (4:11)

4 The Practice of Love (3:03)

5 Ashes to Ashes (4:15)

6 Thumbsucker (4:16)

7 Six Red Cannas (4:07)

8 Ordinary (5:18)

Credit Foto: Lasse Marhaug