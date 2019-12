VIENE RESA NOTA “I WANT A BOY FOR MY BIRTHDAY”, LA PRIMA REGISTRAZIONE DI JOHNNY MARR E MORRISSEY INSIEME

Fino ad ora si erano potuti ascoltare solo frammenti sparsi della prima registrazione di Johnny Marr e Morrissey, “I Want a Boy for My Birthday”, ma ora, l’intera canzone è stata resa disponibile per essere ascoltata, intera, per la prima volta.

La versione completa è stata pubblicata su Youtube da Dale Hibbert, un ingegnere di registrazione che è stato brevemente bassista degli Smiths. La versione di tre minuti è decisamente intima e raccolta

Il giornalista Simon Goddard nel suo libro del 2013 “Songs That Saved Your Life (Revised Edition): The Art of The Smiths 1982-87” ha scritto: “Il primo documento sopravvissuto, noto, nella storia delle registrazioni degli Smiths deriva da quelle primissime session di prova in soffitta con Morrissey, Marr e Hibbert. Fu a beneficio di quest’ultimo che il cantante e il chitarrista registrarono un semplice arrangiamento di “I Want A Boy For My Birthday”, un lato B del 1963 del gruppo di ragazze The Cookies, in modo che Hibbert potesse imparare la melodia in preparazione della prima session demo degli Smiths. La copertina è stata un’idea di Morrissey.”