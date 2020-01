GUARDA IL VIDEO DI “BEST OF LUCK”, IL NUOVO SINGOLO DAL QUINTO LP DI CHRISTOPHER PAUL STELLING

A distanza di tre anni dal suo quarto LP, “Itinerant Arias”, Christopher Paul Stelling ritornerà il prossimo 7 febbraio, via Anti- Records, con un nuovo album, “Best Of Luck”.

Prodotto nientemeno che da Ben Harper, il nuovo disco del folk-singer nativo della Florida vede una sezione ritmica di tutto rispetto composta dal batterista Jimmy Paxson (Stevie Nicks, Dixie Chicks) e dal bassista Mike Valerio (Randy Newman, LA Philharmonic).

Ieri il musicista statunitenese ha condiviso un nuovo singolo, il dolcissimo “Lucky Star”, di cui potete vedere il video (diretto da Andrew Anderson) qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che il songwriter ora di stanza in North Carolina arriverà in Italia nel mese di aprile per presentare la sua nuova fatica con quattro date: gli appuntamenti con lui sono previsti per mercoledì 15 al All’1 e 35 Circa di Cantù (CO), giovedì 16 al Blah Blah di Torino, venerdì 17 al Circolo Arci Progresso di Firenze e sabato 18 al Boca Barranca di Marina Romea (RA).

“Best Of Luck” Tracklist:

1. Have To Do For Now

2. Lucky Stars

3. Trouble Don’t Follow Me

4. Until I Die

5. Made Up Your Mind

6. Blue Bed

7. Something In Return

8. Hear Me Calling

9. Waiting Game

10. Goodnight Sweet Dreams

