E’ ATTESO PER IL 28 FEBBRAIO IL NUOVO ALBUM, “COLOR THEORY”, DI SOCCER MOMMY: INTANTO ECCO IL NUOVO VIDEO

Oggi Soccer Mommy – moniker della ventiduenne Sophie Allison – annuncia il secondo album”Color Theory” in uscita il 28 febbraio su Loma Vista Recordings/Caroline International, distribuzione Universal.

Affrontando la salute mentale e i problemi famigliari che hanno afflitto Allison sin dalla pre-pubertà, il disco esplora tre tematiche: blu rappresenta la tristezza e la depressione; giallo simboleggia la malattia fisica e mentale; e grigio rappresenta l’oscurità, il senso di vuoto e la perdita. Scritto per la maggior parte in tour e registrato nella città natale di Allison Nashville, al Alex The Great, “Color Theory” è stato prodotto da Gabe Wax (che ha prodotto anche “Clean”), mixato da Lars Stalfors (Mars Volta, HEALTH, St. Vincent) e vede la presenza della band di Soccer Mommy per la prima volta in studio, con una take live alla base di quasi ogni brano.

Tracklist:

1. bloodstream

2. circle the drain

3. royal screw up

4. night swimming

5. crawling in my skin

6. yellow is the color of her eyes

7. up the walls

8. lucy

9. stain

10. gray light

