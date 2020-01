MOANING: ANNUNCIO NUOVO ALBUM E SINGOLO

Moaning, il gruppo del cantante / chitarrista Sean Solomon, il bassista / tastierista Pascal Stevenson e il batterista Andrew MacKelvie danno un seguito al loro debutto omonimo del 2018 con “Uneasy Laughter” in arrivo su Sub Pop Records questo 20 marzo 2020.

“Uneasy Laughter” vede alla produzione Alex Newport (At The Drive-In, Bloc Party, Melvins). Il trio svela il primo singolo “Ego”.

“Il testo parla di lasciar andare le tue cazzate per aiutare altre persone. Volendo amare te stesso per amare gli altri. L’ego può farti sentire la persona più grande del mondo o la peggiore.” Ha dichiarato Sean Solomon. “Ti fa pensare che i tuoi problemi siano diversi, il che è raramente vero. La canzone ricorda che ascoltare altre prospettive è importante e vantaggioso per entrambe le parti coinvolte. Musicalmente, la canzone parte riproponendo un ritmo di batteria realizzato per una demo diversa e inserendolo in un nuovo loop di synth. Abbiamo volutamente evitato l’impulso di aggiungere chitarre a tutto, lasciando che le melodie del synth e della voce fossero al centro dell’attenzione. Volevamo abbracciare la capacità delle canzoni di scivolare tra le linee di un genere“.

Ecco la tracklist:

1. Ego

2. Make It Stop

3. ///

4. Stranger

5. Running

6. Connect the Dots

7. Fall in Love

8. Coincidence or Fate

9. What Separates Us

10. //////////

11. Keep Out

12. Saving Face

13. Say Something