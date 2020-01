THE DISTRICTS: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “CHEAP REGRETS”

The Districts stanno per ritornare con un nuovo LP, il loro quarto: il seguito di “Popular Manipulations” (2017) si chiamerà “You Know I’m Not Going Anywhere” e verrà realizzato il prossimo 13 marzo via Fat Possum Records.

Il frontman e chitarrista Rob Grote dice del nuovo disco nella press-releaese: “Questo album è stato scritto come una via di fuga e una rassicurazione. Stavo iniziando a innamorarmi di una nuova persona e cercavo di destreggiarmi in questo disperato desiderio di scappare con la necessità di presentarmi nella mia vita.”

Dopo “Hey Jo”, ieri la band statunitense ha rilasciato un nuovo singolo, “Cheap Regrets” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Laura-Lynn Petrick.