I NINE BELOW ZERO IN ITALIA A FEBBRAIO

I Nine Below Zero arrivano in Italia a festeggiare i quaranta anni dal suo primo LP, “Live At The Marquee” (1980), e per presentare il suo nuovo album, “Avalanche”, uscito lo scorso ottobre via Zed Records.

Saranno quattro le date della storica band blues-rock londinese in programma per mercoledì 12 al Druso Club di Ranica (BG), per giovedì 13 al Teatro Comunale di Casalmaggiore (CR), per venerdì 14 al Teatro Duse di Besozzo (VA) e per al Teatro Matelica di Matelica (MC).