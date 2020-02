A MAGGIO PERFUME GENIUS PUBBLICA IL SUO QUINTO ALBUM “SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY”: ECCO IL SINGOLO “DESCRIBE”

Il 15 maggio Perfume Genius (Mike Hadreas) pubblicherà il suo quinto album “Set My Heart On Fire Immediately” su Matador Records. Oggi condivide il primo singolo “Describe”, brano che cattura il senso di vivere il momento attraverso una fitta nebbia di distorsioni e slide guitar acrobatiche.

Hadreas afferma, “è nata come una ballata veramente cupa. Era molto minimale e lenta. E dopo si è trasformata in questa canzone bestiale. Iniziai a scriverla mentre mi trovavo in questo posto oscuro, non mi ricordavo neanche più cosa fosse la bontà o cosa fossero le sensazioni. E così, l’idea era che qualcuno te le descrivesse, perché te lo sei dimenticato o non riesci a capire.”

Il video che accompagna “Describe” è diretto da Hadreas e immagina “una fine del mondo in cui non ci sono confini, non ci sono limiti, non ci sono regole, o almeno le regole sono completamente nuove per quanto riguarda l’interagire tra le persone e lo spazio intorno a te.”



L’album esplora e sovverte il concetto di mascolinità e i ruoli tradizionali, e introduce influenze musicali americane. Nel corso dell’album Hadreas gioca con le tematiche di amore, sesso, memoria e corpo, personificando mitologie della popular music, ma allo stesso tempo scrivendo irriverentemente le sue. “Volevo sentirmi più aperto, più libero e spiritualmente selvaggio,” afferma Hadreas, “e in questo momento mi trovo in una situazione dove quei sentimenti sono molto vicini – ma rasentano l’instabilità. Ho scritto questi brani per essere più paziente, più equilibrato – per trasformare tutti questi filamenti caotici che girano intorno a me, in qualcosa di caloroso, premuroso e rassicurante.”

Tracklist:

Whole Life

Describe

Without You

Jason

Leave

On the Floor

Your Body Changes Everything

Moonbend

Just A Touch

Nothing At All

One More Try

Some Dream

Borrowed Light