I LAND OF TALK PUBBLICANO UN NUOVO ALBUM A MAGGIO. “WEIGHT OF THAT WEEKEND” è IL PRIMO SINGOLO

I Land Of Talk stanno per ritornare con il loro quarto album, “Indistict Conversations”: il nuovo disco, che arriva a tre anni esatti di distanza dal precedente, “Life After Youth”, vedrà la luce il prossimo 15 maggio via Saddle Creek (via Dine Alone Records in Canada).

Prodotto e arrangiato dalla frontwoman Elizabeth Powell insieme ai suoi colleghi Mark “Bucky” Wheaton e Christopher McCarron, il nuovo LP è stato registrato nello studio costruito proprio da McCarron nel basement dell’appartamento di Wheaton.

Il gruppo di stanza a Montreal ha rilasciato intanto anche il primo singolo, “The Weight Of That Weekend”, che potete ascoltare qui sotto.

“Indistinct Conversations” Tracklist:

1. Diaphanous

2. Look To You (Intro)

3. Look To You

4. Weight of That Weekend

5. Love In 2 Stages

6. Compelled

7. Footnotes

8. A/B Futures

9. Festivals

10. Now You Want To Live In The Light

11. Indistinct Conversations

