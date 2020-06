MENSWE@R: L’ANNUNCIO DELLA RISTAMPA DI “¡HAY TIEMPO!” E IL SINGOLO “WAIT FOR THE SUN”

C’è grande fermento in casa Menswe@r. Si, proprio la brit-pop band che negli anni ’90 aveva vissuto il suo momento di gloria. Per festeggiare i 25 anni dall’album d’esordio (“Nuisance” usciva il 24 ottobre 1995) si stanno attivando una serie di cose che riguardano appunto il gruppo capitanato da Johnny Dean.

Il primo assaggio è che, per il Record Store Day di ottobre sarà disponibile una nuova edizione in vinile di “Nuisance”, ma ovviamente non finisce qui. I canali social della band lanciano annunci che ai fan e ai nostalgici faranno sicuramente piacere. Sempre per il mese di ottobre, infatti, è attesa anche la ristampa in vinile di “¡Hay Tiempo!”, il secondo album della formazione di Camden, uscito nel lontano 1998 solo per il mercato giapponese. Una ristampa decisamente gradita quindi.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Wait For The Sun”, che ovviamente i devoti della band già conosceranno bene. Ritrovarla però, finalmente, disponibile anche su Spotify, è sempre un piacere. In realtà sempre ad ottobre uscirà anche un box (in CD) che racchiuderà i due album, le b-sides e sopratutto un bel po’ di inediti, registrati (anche ma non solo) per il secondo album, più un po’ di memorabilie sparse. Insomma una vera chicca!

Ovviamente il vero colpaccio, atteso da tutti, sarebbe con una reunion e un tour…ce la faranno?