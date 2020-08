BEABADOOBEE ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM E CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “SORRY”

Come vi abbiamo annunciato qualche settimana fa, il primo album di Beabadoobee si chiamerà “Fake It Flowers”: oggi la musicista filippina di stanza a Londra ha rivelato anche la sua data di uscita prevista per il prossimo 16 ottobre via Dirty Hit.

Per ora non abbiamo maggiori informazioni al riguardo, ma nel frattempo Beabadoobee ha svelato anche un nuovo singolo, “Sorry” che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“”Sorry” è una scusa, confessando i miei errori in un’amicizia e guardando qualcuno che amo rompersi e svanire come persona. È l’idea di congedare qualcosa perché sembrava troppo vicino a casa e un promemoria personale per non dare mai per scontato ciò che quella persona avrebbe potuto avere”, ha spiegato la musicista di stanza nel Regno Unito, parlando del suo nuovo singolo.

“Fake It Flowers” Tracklist:

1. Care

2. Worth It

3. Dye It Red

4. Back To Mars

5. Charlie Brown

6. Emo Song

7. Sorry

8. Further Away

9. Horen Sarrison

10. How Was Your Day?

11. Together

12. Yoshimi, Forest, Magdalene