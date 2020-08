FUTURE ISLANDS: TEMPO DI NUOVO SINGOLO E NUOVO ALBUM

I Future Islands hanno annunciato “As Long as You Are”, il loro primo nuovo album in tre anni, la cui uscita è prevista per il 9 ottobre via 4AD. In attesa, hanno condiviso un nuovo singolo in “Thrill”.

“As Long as You Are” è il seguito di “The Far Field” del 2017. È il primo lavoro del gruppo in cui il batterista Mike Lowry è stato promosso a membro a pieno titolo della band. Il quartetto si è occupato da solo di tutti i compiti di produzione, con l’aiuto dell’ingegnere Steve Wright. “ALAYA” è stato registrato presso i Wrightway Studios di Baltimora.

Il brano è accompagnato da un video diretto e interpretato da Herring, e lo vede cantare davanti a un muro bianco e vuoto.

“As Long As You Are” Tracklist:

01. Glada

02. For Sure

03. Born In A War

04. I Knew You

05. City’s Face

06. Waking

07. The Painter

08. Plastic Beach

09. Moonlight

10. Thrill

11. Hit The Coast