THE BLACK KEYS: IN ARRIVO LA RISTAMPA DI “BROTHERS”

Per celebrare il decimo anniversario di “Brothers”, (qui la nostra recensione dell’epoca) il disco che ha cambiato la carriera dei Black Keys, il duo blues-rock ha annunciato una rimasterizzazione in edizione deluxe, che uscirà il 18 dicembre su Nonesuch Records.

L’album vincitore dei Grammy, prodotto dalla band insieme a Mark Neill e Danger Mouse, sarà rilanciato come un cofanetto di 7″ in edizione limitata, un doppio LP e CD. Ogni versione includerà nuove note di copertina curate da David Fricke e un tris di bonus tracks: “Chop and Change”, tratta della Saga di Twilight: Eclipse e le inedite “Keep My Name Outta Your Mouth” e “Black Mud Part II”.

Il box da 7″ sarà limitato a sole 7.500 copie in tutto il mondo. “Brothers” e le canzoni bonus saranno spalmati su nove 7″, tutti contenuti in una scatola con “inchiostro speciale sensibile al calore” sulla copertina. All’interno sarà incluso anche un libro di 60 pagine, con foto d’archivio e un poster in edizione limitata.

L’edizione normale in doppio vinile, invece, comprenderà una copertina pieghevole e un inserto fotografico.

Brothers Deluxe Remastered 10th Anniversary Edition Tracklist:

01. Everlasting Light

02. Next Girl

03. Tighten Up

04. Howlin’ for You

05. She’s Long Gone

06. Black Mud

07. The Only One

08. Too Afraid to Love You

09. Ten Cent Pistol

10. Sinister Kid

11. The Go Getter

12. I’m Not the One

13. Unknown Brother

14. Never Give You Up

15. These Days

16. Chop and Change *

17. Keep My Name Outta Your Mouth #

18. Black Mud Part II #

* = Previously released on The Twilight Saga: Eclipse (Original Motion Picture Soundtrack)

# = Previously unreleased