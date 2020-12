IN ARRIVO 4 LIVESTREAM DEI BAD RELIGION PER RIPERCORRERE 40 ANNI DI CARRIERA

I Bad Religion festeggiano quest’anno il loro quarantesimo anniversario con un livestream in quattro parti chiamato “Decades”, girata al The Roxy Theatre di Los Angeles, con singoli concerti dedicati agli anni ’80, ’90, ’00 e ’10, mescolando performance dal vivo e chiacchiere con i fan. “Posso parlare a nome di tutta la band quando dico che siamo stati molto delusi di non poter andare in tour quest’anno”, dice Greg Graffin. “Sono i nostri fan e tutti quei concerti che suoniamo ogni anno a fornire la forza vitale ai Bad Religion. Questi show permetteranjno ai nuovi fan, così come a quelli di vecchia data, di avere una ricca panoramica di tutta la nostra carriera e di essere testimoni dei cambiamenti, di songwriting e di performance, in ogni fase della nostra storia“.

Eccogli appuntamenti (ore 23 in Italia): gli anni ’80 il 12 dicembre, gli anni ’90 il 19 dicembre, gli anni ’00 il 26 dicembre e gli anni ’10 il 2 gennaio. I biglietti costano 15 dollari per gli spettacoli individuali o 40 dollari per l’intera serie, e sono già in vendita.

I Bad Religion quest’anno hanno pubblicato dei nuovi singoli, l’ultimo dei quali è “What Are We Standing For“.

Ecco le serate nel dettaglio:

Gli anni ’80 – saranno eseguite canzoni da ‘How Could Be Any Worse Worse Worse’, ‘Suffer’, ‘No Control’.

Gli anni ’90 – i Bad Religion eseguiranno canzoni da ‘Against The Grain’, ‘Generator’, ‘Recipe For Hate’, ‘Stranger Than Fiction’, ‘The Gray Race’ e ‘No Substance’.

Gli anni ’00 – ci saranno canzoni tratte da ‘The New America’,’ The Process of Belief’, ‘The Empire Strikes First’ e ‘New Maps of Hell’.

Gli anni ’10 – in questo caso le canzoni saranno tratte da ‘The Dissent of Man’, ‘True North’, ‘Age Of Unreason’.

Photo: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons