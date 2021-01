GUARDA UNO SPEZZONE DI UNO SHOW DEI GUNS N’ ROSES IN CUI ESEGUONO “BLACK HOLE SUN” DEI SOUNDGARDEN

Ha fatto la sua comparsa su YouTube un video live in cui i Guns N’ Roses si esibiscono al festival Exit 111 nell’ottobre del 2019. Il video è stato inserito nella serie di YouTube “Not in This Lifetime Selects”, che mostra frammenti del tour della band.

Il video di mezz’ora include la cover dei Soundgarden di “Black Hole Sun”, ma anche anche le performance di “Live and Let Die”, “Shadow of Your Love”, “Knockin’ on Heaven’s Door” e “Paradise City”.

I GN’R iniziarono a suonare “Black Hole Sun” durante il loro “Not in This Lifetime Tour” in omaggio al defunto frontman dei Soundgarden Chris Cornell dopo la sua tragica morte, avvenuta il 18 maggio 2017. Axl Rose e la band hanno proposto la canzone per la prima volta il 27 maggio 2017, al Castello di Slane in Irlanda.

Ricordiamo che la scorsa settimana, Slash ha rivelato che come i GN’R stiano facendo notevoli progressi sul loro atteso nuovo album: la speranza è quella di pubblicare nuova musica nel 2021.

Ecco la tracklist del video:

1. Live and Let Die (Wings cover)

2. Shadow of Your Love

3. Black Hole Sun (Soundgarden cover)

4. Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)

5. Paradise City

Photo: Carlos Varela from São Paulo, Brazil, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons