ONLINE UN ‘MISTERIOSO’ DISCO DEI DINOSAUR JR.. E’ IL LORO NUOVO ALBUM?

Un ‘misterioso’ album dei Dinosaur Jr. è apparso poche ore fa in streaming sull’account soundcloud dell’etichetta Jagjaguwar.

Le 12 tracce che compongono la tracklist di “Sweep It Into Space”, disco ‘caricato’ sulla celebre piattaforma di musica online con tanto di copertina, risultano essere tutti inediti motivo per il quale la sensazione di avere già tra le mani il nuovo lavoro del trio di Amherst, atteso per questo 2021, sembra essere molto più di un semplice sospetto.

Ulteriore conferma arriva dalla presenza di “Garden” inedito che J Mascis e soci avevano suonato per la prima volta ad inizio dicembre scorso durante uno dei loro ultimi Drive-In Concerts. In quell’occasione si era registrato il debutto dal vivo di un’altra nuova canzone: “Long Time” che però risulta essere esclusa dalla scaletta di questa pubblicazione.

Le prime conferme concrete di un nuovo album in arrivo erano emerse lo scorso maggio quando il bassista Lou Barlow durante una delle sue performance casalinghe aveva rivelato che complice la pandemia i 3 ‘dinosauri’, affiancati dal produttore John Agnello, era impegnati remotamente nelle fasi di missaggio.

In attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati puoi ascoltare per intero “Sweep In Into Space” QUI.

Ecco la tracklist “Sweep It Into Space”:

1. Ain’t

2. I Met The Stones

3. To Be Waiting

4. I Ran Away

5. Garden

6. Hide Another Round

7. And Me

8. I Expect It Always

9. Take It Back

10. N Say

11. Walking To You

12. You Wonder

Credit Foto: Levi Walton