Manca davvero poco alla data milanese dei padri fondatori del goth rock americano, ovvero i Christian Death, che arriveranno in Europa a sostegno del loro ultimo album intitolato “Evil Becomes Rule” pubblicato tramite Season Of Mist. I CD continuano a ridefinire il loro sound caratteristico, che è servito da ispirazione fondamentale per molte band del passato e del presente, come Danzig e Celtic Frost, solo per citarne un paio.

“Evil Becomes Rule” non è semplicemente uno sforzo musicale, ma un’espressione artistica che fonde elementi di rock gotico, post-punk e dark pop, coltivando un’estetica poetica che sicuramente continuerà a influenzare la prossima ondata di rock gotico.

Di seguito il riepilogo della data:

Christian Death + Pinhdar + Eucaristia

26 maggio 2024 – Milano, Legend Club

Prezzo del biglietto in prevendita: € 17,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 20,00

