I RADIOHEAD ANNUNCIANO LA SECONDA SERIE DI CONCERTI IN STREAMING DAGLI ARCHIVI

I Radiohead annunciano una nuova serie di concerti d’archivio che verranno trasmessi in streaming sulla Radiohead Public Library. Ogni episodio verrà trasmesso in anteprima sul canale YouTube dei Radiohead venerdì alle 21:00 e sarà disponibile per sette settimane a cominciare da venerdì 9 aprile.

Il primo dei nuovi episodi è il live del 16 gennaio 2008 al 93ft East di Londra.

Il concerto del 16 gennaio 2008 doveva essere un’esibizione nel negozio di dischi Rough Trade East di Londra per l’uscita dell’album “In Rainbows” — un piano andato storto quando orde di fan e la travolgente copertura mediatica hanno attirato l’attenzione delle autorità locali. L’intera produzione è stata cancellata ed è stato necessario trovare una sede sostitutiva per la sera stessa. Il concerto alla fine è avvenuto al 93ft East, un club con una capienza di poche centinaia di persone che fortunatamente era disponibile quella sera. Il risultato fu un’esibizione elettrica e intima come nessun’altra, per tanti mai vista fino ad ora.

Per un periodo di tempo limitato i Radiohead renderanno disponibile una T-shirt originale della crew dei Radiohead e i proventi andranno a beneficio di una serie di organizzazioni supportate da #WeMakeEvents. Per maggiori informazioni QUI.

Credit Foto: Andy Willsher