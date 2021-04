TRA LE TANTE USCITE DEGNE DI NOTA NEL RECORD STORE DAY ESTIVO SPICCA “CRYOSLEEP”, IL DISCO SOLISTA DI MATT BELLAMY DEI MUSE

Sempre ricco di ghiotte escluisive il Record Store Day (qui tutte le cose attese in UK). Se spesso si tratta di ristampe che escono invinili colorati e in litied edition, ecco che invece il frontman dei Muse Matt Bellamy va con qualcosa di “nuovo” (più o meno), condividendo i dettagli di “Cryosleep”, una nuova raccolta di registrazioni come solista in uscita appunto per il Record Store Day 2021.

Il disco vedrà la luce il 16 luglio nel RSD estivo: sarà è un picture disc in edizione limitata che raccoglie recenti uscite soliste tra cui “Pray” dalla colonna sonora di Game Of Thrones, una cover di “Bridge Over Troubled Water” di Simon & Garfunkel, il singolo “Tomorrow’s World”, “Fever” del supergruppo The Jaded Hearts Club e versioni soliste dei brani dei Muse “Unintended”, “Take A Bow” e “Guiding Light”.

Il vinile uscirà completo anche di un esclusivo songbook di spartiti.

La versione inedita di “Guiding Light” è stata registrata sulla chitarra che Jeff Buckley usò per registrare il suo classico album “Grace”, chitarra acquistata da Bellamy lo scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matt Bellamy (@mattbellamy)

Tracklist:

‘Unintended (Acoustic)’

‘Bridge Over Troubled Water’

‘Behold, The Glove’

‘Take A Bow (Four Hands Piano)’

‘Pray’

‘Tomorrow’s World’

‘Guiding Light (On Jeff’s Guitar)’

‘Simulation Theory Theme (Instrumental)’

‘Fever’

‘Unintended (Piano lullaby)’