GUARDA I COLDPLAY ESEGUIRE LIVE “HIGHER POWER” PER LA PRIMA VOLTA

Solo pochi giorni fa, i Coldplay svelavano il loro nuovo singolo “Higher Power”. Ora la band si è trovata in una puntata di American Idol a tema proprio Coldplay/Mother’s Day: i sette concorrenti infatti hanno eseguito un brano dei Coldplay che ricordasse loro le proprie madri. Le canzoni dei Coldplay scelte sono state “Fix You”, “Yellow”, “Violet Hill”, “In My Place”, “Paradise”, “Everglow” e “Magic”.

Il leader dei Coldplay Chris Martin, presente per fare da mentore ai concorrenti, ha portato poi onstage l’intera band per eseguire “Higher Power” dal vivo per la prima volta.