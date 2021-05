ASCOLTA “HIGH IN THE GRASS” NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DELLE SLEATER-KINNEY

ASCOLTA “HIGH IN THE GRASS” NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DELLE SLEATER-KINNEY

Secondo estratto dal nuovo disco delle Sleater-Kinney.

“Path Of Wellness” esce a distanza quasi due anni dal loro nono album, “The Center Won’t Hold“ (prodotto da St. Vincent), e sarà pubblicato il prossimo 11 giugno via Mom + Pop Music.

Dopo il primo singolo “Worry With You” oggi ascoltiamo “High In The Grass”. Guarda il video diretto da Kelly Sears:

Stando alla press-release il nuovo disco è stato registrato a Portland, Oregon durante l’estate del 2020 in uno sfondo di disordini sociali, incendi devastanti e una pandemia furiosa. È musica per un immaginario insieme. Questo segna il primo album degli Sleater-Kinney prodotto dagli stessi membri della band ed è anche il primo senza la batterista Janet Weiss.

Credit Foto: Karen Murphy