SERJ TANKIAN (SYSTEM OF A DOWN) RENDE NOTO UN BRANO DA 24 MINUTI DI MUSICA “CLASSICA” MODERNA: “DISARMING TIME”

Il cantante dei System of a Down, Serj Tankian, ha condiviso un pezzo per pianoforte classico di 24 minuti, “Disarming Time: A Modern Piano Concerto”. La composizione fa parte della sua prossima uscita “Cool Gardens Poetry Suite”, in arrivo il 9 luglio.

Il comunicato stampa definisce il brano come varie trame sonore intrecciate in un “arazzo dadaista di mini composizioni classiche e moderne“.

“Quando la quarantena ha colpito e tutti i nostri progetti e le nostre uscite sono state cancellate, ho iniziato a sentire la voglia di una sfida musicale“, ha spiegato Tankian. “Una notte, seduto a letto, guardando diversi memo vocali sull’iPhone, mi sono reso conto di avere questo enorme tesoro di idee musicali brevi, speciali e non realizzate. In quel momento il pensiero di creare un pezzo epico utilizzandole tutte mi ha fatto sorridere. Così li ho registrati tutti e ho iniziato ad arrangiare la strumentazione per creare questa esperienza musicale incredibilmente unica. Voglio dire, chi cazzo ascolta 24 minuti di musica come un unico pezzo oggi? Stiamo per scoprirlo 🙂”

Il brano fa parte di una produzione più grande, l’imminente “Cool Gardens Poetry Suite” di Tankian. Attraverso quattro tracce di 48 minuti, Tankian narra 87 poesie dal suo primo libro di poesia pubblicato, “Cool Gardens”. Le composizioni classiche serviranno come musica da sottofondo per le parole, anche se il singolo “Disarming Time” rimane strumentale.

Il prolifico musicista ha appena pubblicato il mese scorso l’EP “Elasticity” ed è stato il soggetto di un documentario, ‘Truth to Power’, riguardante il suo attivismo.

Photo: Vladimir Petkov, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons