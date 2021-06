GUARDA I FOO FIGHTERS (CON DAVE CHAPPELLE) RIPROPORRE “CREEP” DEI RADIOHEAD

I Foo Fighters sono saliti sul palco del Madison Square Garden domenica sera, per il primo concerto in un’arena piena di gente dall’inizio della pandemia. Momento topico della serata è stata l’apparizione dell’attore Dave Chappelle che si è unito alla band per una cover di “Creep” dei Radiohead.

Chappelle aveva già cantato “Creep”, dal vivo altre volte nel corso degli anni, compresa una volta con Bradley Cooper e Lenny Kravitz, e una con John Mayer e ora, essendo lui proprio a New York, ecco che non si è lasciato sfuggire l’occasione di ricantare il brano con i Foo Fighters.

The Foo Fighters just brought out Dave Chappelle to sing “Creep” for the first concert at Madison Square Garden since covid. Incredible.

Dave Chappelle is currently singing Radiohead’s Creep at the Foo Fighters show at Madison Square Garden and while the pandemic might not be completely over, it certainly got a lot more weird.

pic.twitter.com/Qc4T4oDvW5

— Josh Jordan (@NumbersMuncher) June 21, 2021