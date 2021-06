ROBERT SMITH HA REMIXATO IL BRANO “HOW NOT TO DROWN” DEI CHVRCHES

Dopo aver anticipato il loro attesissimo nuovo album “Screen Violence” con “How Not To Drown” che vede la partecipazione di Robert Smith, i Chvrches condividono un remix del brano da parte dello stesso frontman dei Cure.

Parlando del loro nuovo album, Lauren Mayberry ha detto: “Penso che per me sia stato utile entrare nel processo con l’idea di poter scrivere qualcosa di evasivo. All’inizio mi sono sentita libera, di avere concetti e storie in cui intrecciare sentimenti ed esperienze, ma alla fine, tutti i testi erano ancora personali“. Martin Doherty aggiunge: “Per me, l’aspetto dello schermo era un po’ più letterale. Quando stavamo facendo il disco, era come se metà della nostra vita fosse vissuta attraverso gli schermi. Quello che era iniziato come un concetto era ora un’ancora di salvezza“.

Photo: john or juan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons