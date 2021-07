IN ARRIVO UNA RISTAMPA IN VINILE DI “YELLOW HOUSE” DEI GRIZZLY BEAR

I Grizzly Bear si preparano a celebrare il 15° anniversario di “Yellow House“, con una ristampa speciale in vinile via Warp. La ristampa è prevista per il 3 settembre.

Pubblicato originariamente nel 2006, “Yellow House” comprende 10 tracce in totale e include quella “Knife”, che negli anni è stato coverizzata da gente come Beirut, CSS e altri. Registrato nella casa della madre di Droste e prodotto dal bassista e polistrumentista della band Chris Taylor, “Yellow House” si muove tra orchestrazione minimalista, folk-rock malinconico e ganci indie pop.



I preordini per la ristampa del 15° anniversario di “Yellow House” sono attualmente in corso: vi saranno ben 3 frmati colorati di vinile.

L’album più recente dei Grizzly Bear, “Painted Ruins“, è uscito nel 2017. L’anno scorso, Rossen ha presentato una nuova canzone da solista durante un livestream in quarantena, e Droste ha collaborato con la band HAERTS sul loro singolo “For the Sky.”