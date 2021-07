ASCOLTA IL DISCO DEI DEE GEES, IL PROGETTO TRIBUTO AI BEE GEES DEI FOO FIGHTERS

Il progetto dei Foo Fighters, i Dee Gees, hanno condiviso il loro album di debutto “Hail Satin” sulle piattaforme di streaming.

Presentato in anteprima a febbraio con l’interpretazione dei Bee Gees di “You Should Be Dancing”, l’album è arrivato originariamente come parte del Record Store Day il 17 luglio, ed è stato registrato allo Studio 606 della band.

Contiene quattro cover dei Bee Gees, un’interpretazione di “Shadow Dancing” di Andy Gibb e cinque versioni live di canzoni dell’ultimo album in studio della band, “Medicine at Midnight” dello scorso anno.

A febbraio, il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl ha spiegato la decisione di coverizzare inizialmente “You Should Be Dancing” dei Bee Gees: “Qualcuno ha detto, Ehi, hai visto quel documentario sui Bee Gees? Ed io ero l’ultima persona sulla terra, l’unica che non l’aveva visto! Così ho detto, ‘Perché non facciamo una canzone dei Bee Gees? E qualcuno ha detto: ‘OK… come vuoi farlo? E io ho detto: ‘Beh, facciamola come i Bee Gees‘”

“Abbiamo iniziato a registrare la traccia strumentale, e poi ho pensato: ‘OK, bene, vado a cantarla…’ e lasciate che ve lo dica: Non ho mai, mai nella mia vita cantato così, ma è stata la canzone più facile che abbia mai cantato in tutta la mia vita!“