PRESTO IN DISTRIBUZIONE IL FILM CONCERTO DI BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND: “THE LEGENDARY 1979 NO NUKES CONCERTS”.

Sony Music Entertainment annuncia l’imminente uscita di un nuovo film di Bruce Springsteen & The E Street Band: “The Legendary 1979 No Nukes Concerts”.

“The Legendary 1979 No Nukes Concerts” è la registrazione di due spettacoli realizzata durante i concerti di beneficenza del MUSE nel 1979, conosciuti dal pubblico come i concerti “No Nukes”. Il film offrirà agli spettatori di tutto il mondo la possibilità di assistere ad un live che ha segnato l’ascesa dei futuri Rock and Roll Hall of Famer. Di quest’epoca sono disponibili pochissimi filmati di Bruce Springsteen e della E Street Band, quindi “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” rappresenta una rarissima opportunità di poter vedere la band – a soli sei anni dagli inizi della loro storia – in una performance esplosiva che è diventata un vero classico.

“The Legendary 1979 No Nukes Concerts” è stato realizzato con audio remixato e rimasterizzato a partire dal film originale in 16 mm dal collaboratore di lunga data di Springsteen Thom Zimny.

La Sony Music Premium Content Division si occuperà della distribuzione globale ed il film uscirà entro la fine dell’anno.

Photo: JolandaBakker, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons