OSCAR AND THE WOLF, SI INTITOLA “THE SHIMMER” IN NUOVO ALBUM IN USCITA AD OTTOBRE

La popstar belga Max Colombie aka Oscar and the Wolf ha annunciato oggi il nuovo album “The Shimmer”, in uscita il 22 ottobre su [PIAS] Recordings, accompagnato dal singolo “Oliver” ed il video diretto proprio dall’artista.

“The Shimmer” sarà disponibile su doppio vinile colorato in versione deluxe, vinile nero standard, CD e su tutte le piattaforme digitali (preordinalo qui).

“Il nuovo seducente singolo “Oliver”- si legge nella presentazione – “mostra la popstar belga in forma smagliante! Un beat tropicale accoglie la voce sensuale di Max Colombie mentre un’affascinante chitarra ci conduce nel suo mondo dei sogni. “Oliver” è un tramonto accompagnato da synth scintillanti su cui Max diventa quasi un incantatore di serpenti”.

“The Shimmer” tracklist:

1. James

2. Ghost Of You

3. Crystalline

4. Your Choice

5. Ocean City

6. Transfixions

7. Nostalgic Bitch

8. Livestream

9. Oliver

10. The P.I.C.

11. The Shimmer