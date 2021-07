“I’VE BEEN TRYING TO TELL YOU” E’ IL 10° ALBUM IN STUDIO DEI SAINT ETIENNE. ASCOLTA IL BRANO “POND HOUSE”.

I Saint Etienne pubblicheranno il loro decimo album in studio, “I’ve Been Trying To Tell You”, il prossimo 10 settembre su etichetta Heavenly Records.

Composto a distanza durante il recente lockdown il nuovo disco segue di circa 4 anni il precedente “Home Counties” e sarà composto da suoni e samples raccolti dalla band tra il 1997 e il 2001, un periodo che si muove tra le vittorie alle elezioni UK del partito laburista e gli attacchi terroristici alle Twin Towers di New York.

Bob Stanley ha così commentato il lavoro:

Per me si tratta di ottimismo, e della fine degli anni Novanta… e di come la memoria sia una narratrice inaffidabile. Pete e Gus hanno svolto un lavoro di produzione davvero straordinario. Penso che suoni in modo stupendo.

Pete Wiggs aggiunge:

Ci siamo davvero separati e ci siamo tuffati in profondità nei campionamenti; il concetto e ciascuna delle nostre interpretazioni hanno reso il suono di questo album davvero speciale, speriamo che lo pensiate anche voi.

L’album sarà accompagnato da un film diretto da Alasdair McLellan autore anche delle fotografie che ritroveremo all’interno del packaging di “I’ve Been Trying To Tell You”.

Ascolta il primo singolo estratto, “Pond House”: