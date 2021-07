IL SECONDO ALBUM DI ADA LEA ESCE A SETTEMBRE

Dopo aver condiviso il singolo “Hurt” qualche settimana fa, ora Ada Lea annuncia i dettagli del suo secondo LP, “One Hand On The Steering Wheel The Other Sewing A Garden” (pre-order), in uscita il prossimo 24 settembre via Saddle Creek a distanza di oltre due anni dal suo debutto full-length, “What We Say In Private“.

Il nuovo album della musicista canadese (ma di origini modenesi) è ambientato a Montreal e ogni canzone esiste come un punto sulla mappa della storia personale della città in cui Alexandra Levy è cresciuta. La città esiste sia come luogo sia come personaggio in molte di queste canzoni.

Dopo aver scritto le sue canzoni a Banff, Alberta, Ada Lea si è trasferita a Los Angeles dove ha registrato il disco insieme al produttore Marshall Vore (Phoebe Bridgers, Ryan Adams), già al lavoro con lei per l’EP “Woman, Here” (2020).

Il nuovo singolo è la opening-track “Damn” ed è accompagnato da un video diretto da Monse Muro.

“one hand on the steering wheel the other sewing a garden” Tracklist:

1. damn

2. can’t stop me from dying

3. oranges

4. partner

5. saltspring

6. and my newness spoke to your newness and it was a thing of endless

7. my love 4 u is real

8. backyard

9. writer in ny

10. violence

11. hurt