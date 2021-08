THE CONNELS TORNANO CON UN NUOVO ALBUM DOPO QUASI VENTI ANNI. ASCOLTA DUE BRANI INEDITI

A distanza di quasi venti anni dal loro ottavo album, “Old School Dropouts”, The Connels annunciano l’uscita di un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Steadman’s Wake” (pre-order), che vedrà la luce il prossimo 24 settembre via Black Park Records / Missing Piece Records.

Prodotto da John Plymale, il disco contiene otto pezzi inediti e tre canzoni riregistrate che apparivano come demo nella versione CD di “Old School Dropouts”.

La band indie-rock di Raleigh, North Carolina ha inoltre condiviso due nuovi brani, “Really Great” e “Steadman’s Wake”, che potete ascoltare qui sotto.

“Steadman’s Wake” Tracklist:

1. Really Great

2. Fading In (Hardy)

3. Steadman’s Wake

4. Rusted Fields

5. Song For Duncan

6. Gladiator Heart

7. Burial Art

8. Universal Glue

9. Stars

10. Hello Walter

11. Helium