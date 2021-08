I PENELOPE ISLES ANNUNCIANO IL SECONDO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “ICED GEMS”

Con il loro debutto full-length, “Until The Tide Creeps In“, uscito a luglio 2019, i Penelope Isles ci avevano incantato e il loro live al Covo Club di Bologna alla fine di settembre dello stesso anno era stato altrettanto fantastico: la giovane band originaria dell’Isola Di Man, ma di stanza a Brighton ora annuncia il suo sophomore, “Which Way To Happy” (pre-order) in uscita il prossimo 5 novembre sempre sotto la sapiente guida della Bella Union.

Jack Wolter che, insieme alla sorella Lily, è l’anima pensante del gruppo inglese, ha prodotto il nuovo disco, mentre il mixing è stato curato da un guru come Dave Fridmann (Flaming Lips, MGMT).

I Penelope Isles avevano iniziato da poco a lavorare sul nuovo LP in un cottage in Cornovaglia quando è iniziata la pandemia. “Siamo stati lì per circa due o tre mesi, alla fine”, dice Jack. “Era un piccolo cottage e siamo andati tutti un po’ fuori di testa e abbiamo bevuto troppo e la situazione è andata un po’ fuori controllo. Ci sono state molte serate e realizzazioni emozionanti, che penso si riflettano nelle canzoni. Scrivere e registrare nuova musica è stata una parte enorme del processo di recupero per tutti noi.”

Dopo il recente singolo “Sailing Still”, oggi la band dream-pop inglese condivide un altro nuovo brano, il delicato e melodico “Iced Gems”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Which Way To Happy” Tracklist:

1. Terrified

2. Rocking At The Bottom

3. Play It Cool

4. Iced Gems

5. Sailing Still

6. Miss Moon

7. Sudoku

8. Have You Heard

9. Pink Lemonade

10. 11 11

11. In A Cage