ASCOLTA IL REMIX DI “YO STAYED / TO LIVE” DI FOR THOSE I LOVE

For Those I Love, la creatura del produttore irlandese David Balfe, ha pubblicato il suo omonimo primo LP a marzo via September Records.

L’album ha ottenuto eccellenti risconti e si trova al numero 1 delle release del 2021 di Album Of The Year ed è il terzo migliore album di quest’anno per Metacritic.

Ora arriva il remix di una traccia del disco, “You Stayed / To Live”, realizzato da Ela Minus, artista colombiana di stanza a Brooklyn il cui primo album, “Acts Of Rebellion” è uscito lo scorso anno via Domino Recording Company.

Dice David del suo nuovo remix: “Il lavoro di Ela mi ha affascinato con la consistenza e l’atmosfera intrisa in ogni fessura e suono. Sentire quella stessa delicatezza, accanto a un veleno determinato in questo remix è stato un vero regalo. È meravigliosamente inebriante e sono così orgoglioso di aver avuto un ruolo in questo pezzo d’arte.”

Ela aggiunge: “”For Those I Love” significa molto per me. Ogni traccia del suo album è arrivata quando ne avevo più bisogno. Sono una grande fan sua e del suo lavoro e quindi sono così grata che mi abbia chiesto di farlo, questo è il mio remix preferito. Voglio che si senta come se fossero le 3 del mattino e tu stessi ballando mentre aspetti il tuo amico al guardaroba.”

Photo Credit: Rich Gilligan